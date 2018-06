Voo é desviado após mulher fazer ameaças Um voo procedente de Paris e com destino ao Estado da Carolina do Norte, nos EUA, mudou sua rota e fez um pouso de emergência por causa da "atitude suspeita" de uma passageira, que disse ter uma bomba implantada em seu corpo. Segundo a CNN, a suspeita era uma cidadã francesa que viajava apenas com visto de turista e sem bagagem. O avião, um Boeing 767 da US Airways, transportava 179 passageiros e 9 tripulantes. Dois caças F-15 escoltaram o avião até o aeroporto de Maine para o pouso de emergência.