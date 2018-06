Voo é desviado nos EUA após passageira dizer que tinha bomba no corpo

WASHINGTON - Um voo internacional procedente de Paris e com destino ao estado de Carolina do Norte, nos Estados Unidos, teve que mudar sua rota e realizar um pouso forçado devido à "atitude suspeita" de uma passageira, que disse ter uma bomba implantada dentro de em seu corpo, informou nesta terça-feira a cadeia CNN.

O voo, que iria para a cidade de Charlotte, precisou aterrissar em Bangor, no estado de Maine, após um problema causado por uma passageira com "atitude suspeita", confirmou à agência Efe a Administração de Segurança do Transporte (TSA) dos EUA.

A suspeita, uma cidadã francesa que viajava apenas com visto de turista e sem bagagem, teria afirmado durante o trajeto que tinha uma bomba implantada em seu corpo, afirmou à CNN o gabinete do presidente do Comitê de Segurança Interior da Câmara de Representantes, Peter King.

De acordo com uma fonte oficial anônima citada pela rede de televisão, as primeiras informações sobre o incidente indicam que o caso não se tratou de uma ameaça terrorista.

"Sem excesso de precaução, o voo foi desviado para o aeroporto internacional de Bangor, onde foi recebido de acordo com a lei", explicou a TSA.

O avião, um Boeing 767, transportava 179 passageiros e nove tripulantes, disse à Efe uma funcionária da companhia aérea US Airways, que também explicou que o voo foi desviado por "razões de segurança".

O Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte assegurou que dois aviões F-15 de combate foram enviados para escoltar a nave comercial em direção ao aeroporto de Maine.