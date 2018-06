Voo é desviado por motivos de segurança nos EUA Um voo da US Airways com origem em Paris, na França, e destino em Charlotte, Carolina do Norte (EUA), pousou em Bangor, no Maine (EUA), depois de ter sido desviado por motivos de segurança, informou a Administração de Segurança em Transportes (TSA, na sigla em inglês) dos EUA, segundo a CNN.