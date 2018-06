Voo MH17 se partiu ao ser atingido por objetos sobre a Ucrânia

HAIA - O voo MH17 da Malaysia Airlines, que caiu na Ucrânia em julho, se despedaçou sobre o território em razão do impacto de um "uma grande quantidade de objetos com muita energia", disse a Agência de Segurança Holandesa nesta terça-feira, 9, em um relatório preliminar consistente com a teoria de que a aeronave foi abatida por um míssil.

O acidente ocorreu numa região controlada por rebeldes pró-Rússia no leste ucraniano e matou 298 pessoas, dois terços delas holandesas.

O relatório, publicado nesta terça diz que o avião caiu porque objetos externos entraram na fuselagem. "Não há indicações de que a queda do MH17 tenha sido causada por uma falha técnica ou por ações da tripulação", diz o texto.

Uma série de fotos detalhadas dos destroços no relatório mostram múltiplos impactos de estilhaços.

Embora o relatório não tenha mencionado um míssil, o impacto com uma grande quantidade de fragmentos seria condizente com a "proximidade" de uma ogiva projetada para explodir no ar e lançar estilhaços contra seu alvo, disse Tim Ripley, um analista de Defesa para a revista Jane's Defence Weekly.

Essas ogivas podem ser acopladas a vários tipos de mísseis, incluindo o míssil russo terra-ar BUK que a Ucrânia e aliados ocidentais, entre eles os Estados Unidos, dizem ter sido lançado pelos separatistas, alvejando o avião de passageiros provavelmente por engano e acrescentam que o material foi entregue por Moscou.

"O relatório preliminar sugere que objetos com alta energia atingiram a aeronave e fizeram com que se despedaçasse em pleno ar", disse o premiê da Malásia, Najib Razak, em comunicado. "Isso leva à forte suspeita de que um míssil derrubou o MH17, mas investigações adicionais são necessárias para que se tenha certeza."

Autoridades russas sugeriram no passado que outras teorias seriam possíveis, entre elas a de que o avião poderia ter sido alvejado por caças ucranianos. O relatório, no entanto, concluiu que não havia aeronaves militares nas proximidades.

O investigadores holandeses não conseguiram chegar ao local da queda em razão do conflito entre os separatistas pró-Rússia e forças do governo da Ucrânia.

As descobertas preliminares foram recuperadas do gravador da cabine dos pilotos, dos registros dos dados de voo, de imagens de satélite e informações de radar. Os rebeldes entregaram os gravadores após encontrá-los entre os destroços. / REUTERS