Voos entre Brasil e Argentina ainda sofrem cancelamentos

SÃO PAULO - Cinco voos com destino e origem em Buenos Aires foram cancelados até o início da tarde desta quarta-feira, 21, nos aeroportos de São Paulo e Rio de Janeiro. O país governado pela presidente Cristina Kirshner ficou sem transporte aéreo em quase todos os terminais nacionais, as agências bancárias permaneceram fechadas e todas as linhas de trem da capital operaram em horário reduzido durante a greve geral de 24h deflagrada na terça. A paralisação foi uma medida das centrais sindicais de mostrar oposição à política econômica da governante.

Ainda ontem, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) notificou as empresas aéreas argentinas Aerolíneas Argentinas e Austral Lineas Aereas Cielos Del Sur por terem cancelado todos os voos entre o Brasil e Argentina por conta da greve no serviço público. Ambas as empresas são estatais. A agência afirmou estar monitorando a prestação de assistência aos passageiros de todos os voos afetados.

Confira a situação dos voos entre São Paulo e Buenos Aires.

No Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, das 14 chegadas previstas para esta quarta de Buenos Aires, duas já aconteceram durante esta manhã, outras duas estão confirmadas, oito seguem apenas agendadas e dois voos foram cancelados.

Não decolaram de Buenos Aires, com destino à Guarulhos, dois voos: um da Gol Linhas Aéreas e outro da Aerolíneas Argentinas. Os dois aviões que já aterrissaram são da Tam Linhas Aéreas e da Aerolíneas Argentinas. Seguem confirmados para esta tarde dois pousos: da Austral Líneas Aéreas e da Tam.

Ainda em Cumbica, das 12 partidas agendadas para esta quarta, três aviões decolaram, outros oito estão com embarque previsto e apenas um teve saída cancelada.

O voo adiado é da Gol Linhas Aéreas e deveria sair do aeroporto por volta das 11h40 de hoje. Os aviões que já decolaram com destino à capital argentina são da Gol, Tam e Austral.

Confira a situação dos voos entre Rio de Janeiro e Buenos Aires.

No Aeroporto Internacional do Galeão, das sete chegadas agendadas para esta quarta, uma foi cancelada e outras seis continuam previstas. O voo adiado era da Austral Líneas Aéreas e estava com pouso previsto para às 10h48.

Para esta quarta haviam seis decolagens previstas entre o Galeão e Buenos Aires. Do total, dois aviões decolaram sem atrasos, outros três seguem previstos e um foi cancelado.

O voo cancelado era da Austral Líneas Aéreas e estava com saída prevista para as 11h26.

