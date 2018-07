Voos na Austrália voltam a ser afetados por cinzas de vulcão

A companhia alterou os horários de dois voos para Londres e de outro para Frankfurt para que partissem antes das 15h e cancelou três voos para Nova Zelândia depois das 18h, informou um porta-voz da Qantas.

O porta-voz disse ainda que a companhia irá rever a situação dos voos no fim do dia.

A Qantas e a Virgin Australia cancelaram todos os pousos e decolagens em Adelaide, já as operações de e para Camberra estão suspensas a partir do meio dia.

O vulcão Puyehue, adormecido há décadas, entrou em erupção no centro-sul do Chile em 4 de junho e desde então tem atrapalhado o tráfego aéreo no Cone Sul e na Oceania.

