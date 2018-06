Voos voltam ao normal no aeroporto de Heathrow A programação dos voos no aeroporto de Heathrow, o mais importante de Londres, voltou ao normal após um dia de cancelamentos e atrasos nos principais aeroportos de Londres, segundo informações do jornal britânico The Guardian. A confusão foi causada por um problema técnico com os sistemas de telefone do controle do tráfego aéreo.