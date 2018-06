Vórtex polar paralisa parte do Meio-Oeste dos EUA

As temperaturas abaixo de zero, os mais de 30 centímetros de neve e ventos fortes tornaram perigoso qualquer tipo de viagem. Autoridades fecharam escolas em cidades como Chicago, St. Louis e Milwaukee e pediram aos moradores que permaneçam em locais fechados para evitar o frio.

A previsão dos meteorologistas é assustadora: -35ºC em Fargo, Dakota do Norte; -29ºC em Madison, Wisconsin;

-27ºC em Minneapolis, Indianapolis e Chicago. A sensação térmica por causa dos ventos pode chegar a até -60ºC.

"É um frio perigoso", disse o meteorologista Butch Dye, do Serviço Nacional de Meteorologia, no Missouri.

Em muitas partes do país não fazia tanto frio havia quase duas décadas. O congelamento e queimadura de partes do corpo, principalmente extremidades, e hipotermia podem acontecer rapidamente a essas temperaturas.

O prefeito de Indianapolis, Greg Ballard, elevou o nível de emergência da cidade para "vermelho", o que tornou ilegal dirigir pelas ruas, exceto no caso de emergência ou para buscar abrigo. A última vez que a cidade emitiu um alerta deste nível foi durante uma nevasca em 1978.

Em vários Estados do Meio-Oeste, o tempo frio se soma aos problemas causados pela tempestade de neve ocorrida no final de semana. O Serviço Nacional de Meteorologia informou que mais de 28 centímetros de neve haviam caído no aeroporto internacional O''Hare, em Chicago, até as 18h de domingo.

Autoridades de transporte do Missouri disseram que está muito frio para que o sal seja eficiente para derreter a neve das ruas. Várias estradas de Illinois estavam fechadas por causa do acúmulo de neve.

Mais de 1.000 voos foram cancelados no domingo em aeroportos de todo o Meio-Oeste, o que inclui aeroportos de Chicago, Indianapolis e St. Louis.

Muitas cidades estão praticamente paralisadas. Em St. Louis, onde houve precipitação de mais de 25 centímetros de neve, vários museus e instituições estão fechados. Shopping centers e cinemas também não estão funcionando e até mesmo a Hidden Valley Ski Resort, a única área de esqui da região, está de portas fechadas.

As aulas foram cancelada em todo o Estado de Minnesota nesta segunda-feira, assim como em cidades e distritos de Wisconsin, Illinois, Indiana e Iowa, entre outros.

Repartições do governo e tribunais em vários Estados ficaram fechados nesta segunda-feira. Em Indiana, a Assembleia Geral adiou a sessão de abertura de 2014 e os tribunais de apelação do Estado, dentre eles a Suprema Corte, não abrirão. Fonte: Associated Press.