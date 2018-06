Votação começa nos territórios da França no exterior

PARIS - Os eleitores dos territórios da França no exterior começaram a ir às urnas neste sábado, com a disputada corrida presidencial entre o atual presidente, Nicolas Sarkozy, e o oposicionista François Hollande, chegando ao fim. A votação teve início nas pequenas ilhas de Saint Pierre e Miquelon, no Oceano Atlântico Norte.

ESPECIAL: Eleições na França

As campanhas dos candidatos e a divulgação de pesquisas de intenção de voto estão suspensas até que o resultado final da eleição seja divulgado, provavelmente no domingo à noite. As últimas pesquisas mostravam que Sarkozy estava ganhando terreno sobre Hollande, mas ainda não conseguiria vencer o pleito.

Sarkozy disse prever uma surpresa e Hollande pediu aos eleitores que evitem a complacência, em meio a uma disputa permeada por preocupações com o desemprego, a imigração e o futuro da economia da França.

As informações são da Associated Press.