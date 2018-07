Votação do Orçamento atrasará decisão sobre Grécia

"Atualmente não parece que poderemos ter um relatório completo da troica na segunda-feira, especialmente considerando que o Parlamento grego só votará sobre o Orçamento neste domingo", afirmou Schäuble em entrevista ao semanário alemão Welt am Sonntag. Além disso, um mecanismo de controle terá de ser melhorado. "Ainda estamos negociando sobre isso", acrescentou.

Na opinião de Schäuble, o atraso na decisão sobre a próxima parcela de ajuda foi causado pelo próprio governo grego. "Todos nós do Eurogrupo e do FMI queremos ajudar a Grécia, mas não nos deixaremos ser pressionados", declarou. "Nós não somos responsáveis pela pressão do tempo. Todos os envolvidos sabiam sobre as datas há bastante tempo", observou.

Schäuble admitiu que a avaliação da troica sobre a situação da Grécia provavelmente foi positiva demais no passado. "Em retrospectiva, as expectativas com as quais trabalhamos foram muito otimistas", disse. A Grécia está esperando a próxima parcela de ajuda, de mais de 31,5 bilhões de euros (US$ 40,04 bilhões), e precisa reembolsar bônus no valor de 3,1 bilhões de euros no dia 16 de novembro.

A revista alemã, Der Spiegel, por sua vez, informou em sua edição online que a troica exige detalhes concretos sobre cortes no setor público em troca do fornecimento de mais ajuda financeira à Grécia. "A troica espera que 2 mil funcionários públicos sejam demitidos até o fim do ano e ela não está mais satisfeita com números - a troica quer nomes e sobrenomes", afirmou a Spiegel, citando uma pessoa com conhecimento do assunto. As informações são da Dow Jones.