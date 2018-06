Votação na Grécia indica que não haverá coalizão Com 99% dos votos contados na Grécia, os resultados das eleições deste domingo mostram que os dois principais partidos políticos do país não receberam apoio necessário para formar um governo de coalizão. Os números do Ministério do Interior grego mostraram que o conservador Nova Democracia recebeu 18,9% dos votos, obtendo 108 assentos no Parlamento, que tem 300 membros.