Votação reanima indústria do Kilt

Há muitas maneiras para demonstrar o orgulho nacional. Alguns cantam, outros exaltam sabores e muitos bebem. Na capital britânica, escoceses parecem ter decidido sair vestidos a caráter. A procura pela típica peça de lã usada em ocasiões especiais, o kilt, disparou nas semanas que antecederam o referendo pela independência da Escócia.

Michael Dalrymple é um empresário da cidade de Dundee, no norte de Edimburgo. Lá, montou um mini império dos kilts. Dalrymple sempre ouviu falar que não é fácil encontrar pelo mundo a vestimenta nobre para os escoceses, que ainda é tratada como exótica fora do país. Por isso, abriu o negócio que, com a ajuda da internet e dos correios, aluga as peças pelo mundo. Com uma unidade na cidade natal e outra em Glasgow, a A1 Kilt Hire tem clientes espalhados por vários países e Londres é um dos principais mercados.

Enquanto políticos aumentavam o tom na disputa pelo eleitorado nas últimas semanas da campanha, o site da locadora de roupas escocesas viu a popularidade disparar. "A demanda aumentou muito e certamente foi o referendo. Clientes nos procuraram do lado de cá da fronteira, mas muitos estavam do lado de lá", disse por telefone de Dundee. "Sei que a maioria dos novos pedidos foi feita por escoceses que moram fora de nosso país e estavam orgulhosos do que acontecia. Era só orgulho. Orgulho de ser escocês", diz.

O kilt, a gaita escocesa e o uísque são três dos símbolos mais populares da Escócia que decidiu permanecer parte da Grã-Bretanha. Talvez isso explique porque estão entre os itens cuja procura mais cresceu no comércio. "O movimento começou a aumentar em julho, mas no último mês a média de pedidos foi pelo menos 25% maior que o normal", disse o empresário.

Normalmente, a A1 Kilt Hire envia semanalmente de 60 a 70 kilts para clientes em Londres. "No último mês passamos a entregar mais de cem apenas para Londres. E isso aconteceu em muitas outras cidades, especialmente na Europa", comemorou. Também cresceu a procura por itens que usam o padrão xadrez escocês, o tartan, e acessórios para uísque. Por 29 libras - pouco mais de R$ 100 - é possível alugar o pacote mais barato: o "Prince Charlie Tradicional" que tem um kilt, camisa branca, sapato, longa meia branca, cinto e outros acessórios. A opção mais cara sai por 42 libras. Em todos os casos, o aluguel é por três dias.

Apesar do sucesso da empresa, Dalrymple estava triste ontem com a derrota do "sim". "Fiquei devastado. Acreditava que era nossa oportunidade para seguirmos nossa vida sozinhos. Não foi desta vez, mas quem sabe ainda vejo meu país independente", disse.