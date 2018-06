Voto contra a independência de Escócia volta a liderar

Em relação à pesquisa anterior do YouGov, as intenções de voto no Sim caíram três pontos porcentuais e os votos no Não subiram três pontos. Os mercados foram abalados pela publicação deste levantamento anterior, no domingo.

A pesquisa atual mostra que o ímpeto por trás do Sim está se estagnando e os responsáveis pelo levantamento destacam que esta é a primeira vez que o Não ganhou espaço desde o começo de agosto. No início do mês passado, o apoio ao Sim estava em 39% e chegou ao seu auge com os 51% da pesquisa publicada no domingo.

O levantamento entrevistou 1.268 pessoas entre os dias 9 e 11 de setembro. O referendo para decidir se a Escócia será independente do Reino Unido acontecerá no dia 18 de setembro. Fonte: Market News International.