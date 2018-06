Voz de Chávez é usada para convocar venezuelano às urnas Caminhões com cornetas acordaram os venezuelanos antes do amanhecer deste domingo, em uma tradicional tática do governo socialista para levar os cidadãos do país às urnas. Nas eleições deste domingo, que escolherão o sucessor do falecido presidente Hugo Chávez, os caminhões acrescentaram algo novo ao repertório quando começaram a rodar por volta das 3 horas (horário local): a voz de Chávez cantando o hino nacional e uma popular música militar da Venezuela. Em algumas partes de Caracas, foguetes também foram disparados.