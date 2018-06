Vulcão argentino entra em atividade

"As cinzas expelidas não provocam problemas de saúde", informou o comitê. Porém, inúmeras famílias abandonaram suas casas por temor da evolução das atividades do vulcão. O comitê e a Defesa Civil estão acompanhando a situação para determinar as ações necessárias, conforme a atividade vulcânica. O Serviço Nacional de Geologia e Mineração do Chile, elevou o estado de alerta de "amarelo" para "laranja" (terceiro de uma escala de quatro níveis).

A parte superior do vulcão está coberta por gelo, neve e uma lagoa. A região é conhecida por dois atrativos turísticos: as águas termais e um centro de esqui. A região se encontra a 360 quilômetros de distância da capital de Neuquén. No ano passado, as cinzas expelidas pelo vulcão chileno Puyehue, também na Cordilheira dos Andes, afetou a região durante quatro meses, a partir de junho, em plena temporada de inverno. Centenas de voos foram cancelados, pacotes turísticos perdidos, animais mortos e muitos prejuízos. Naquela ocasião, as cinzas vulcânicas do Puyehue chegaram até Buenos Aires.