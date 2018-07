Vulcão chileno volta a prejudicar voos no Brasil

BUENOS AIRES - As cinzas do vulcão chileno Puyehue voltaram a afetar voos do Brasil e de países vizinhos neste domingo, 16. A companhia aérea TAM informou, por meio de nota, que cancelou os voos com origem e destino aos aeroportos de Buenos Aires (Ezeiza e Aeroparque) e de Montevidéu, no Uruguai (veja lista no fim da página). O vulcão chileno interrompeu o tráfego aéreo da região após uma erupção em junho deste ano.

"Precisamos que a nuvem de cinzas passe antes de retomar as operações do aeroporto (Aeroparque)", afirmou o secretário de transportes argentino Juan Pablo Schiavi, em declaração a TVs locais. Segundo ele, o aeroporto argentino atende voos domésticos e regionais.

No Uruguai, foram 15 partidas canceladas em Montevidéu, segundo informações da agência de notícias AFP. Além da TAM, as companhias aéreas Pluna e Lan também tiveram suas operações uruguaias afetadas.

Veja a lista de voos cancelados:

Voo Origem Destino JJ 8020 Porto Alegre Aeroparque - Buenos Aires JJ 8021 Aeroparque - Buenos Aires Porto Alegre JJ 8005 Ezeiza - Buenos Aires Guarulhos - São Paulo JJ 8013 Ezeiza - Buenos Aires Galeão - Rio de Janeiro JJ 8047 Montevidéu Guarulhos - São Paulo JJ 8018 Guarulhos - São Paulo Ezeiza - Buenos Aires JJ 8019 Ezeiza - Buenos Aires Guarulhos - São Paulo JJ 8012 Galeão - Rio de Janeiro Ezeiza - Buenos Aires JJ 8010 Guarulhos - São Paulo Ezeiza - Buenos Aires JJ 8046 Guarulhos - São Paulo Montevidéu

(Com Agências Internacionais)