Vulcão colombiano Nevado del Ruiz entra em erupção

BOGOTÁ - O vulcão Nevado del Ruiz, no centro-oeste da Colômbia, registrou neste sábado, 30, "um evento eruptivo" às 17h40 (horário local, 19h40 de Brasília), informou o Observatório Vulcanológico e Sismológico de Manizales (OVSM).

Um boletim extraordinário do centro científico, que faz vigilância permanente sobre a atividade do vulcão, ordenou a mudança de alerta de "laranja" para "vermelho", que equivale a dizer "erupção iminente ou em curso". Além disso, recomendou às autoridades e à comunidade "continuar atentos a qualquer mudança que aconteça na atividade do vulcão".

O presidente colombiano, Juan Manuel Santos, alertou da situação em sua conta da rede social Twitter. Nenhuma autoridade reportou danos nas regiões de influência do vulcão.

Em novembro de 1985 povoados de Caldas e Tolima foram muito afetadas depois da erupção da cratera Arenas que causou um degelo e uma enchente que matou cerca de 23 mil dos 25 mil habitantes do povoado de Armero.

O vulcão Nevado del Ruiz, com uma altitude de 5.364 metros acima do nível do mar, faz parte do chamado Parque Natural dos Nevados da cordilheira Central andina colombiana.