Vulcão Cumbre Vieja entra em erupção nas Ilhas Canárias

Após dias de intensa atividade sísmica nas Ilhas Canárias, o vulcão Cumbre Vieja entrou em erupção neste domingo, 19. Fumaça, cinzas e lava foram expelidas por volta das 16h30 (12h30 em Brasília), nesta que é a primeira erupção do vulcão desde 1971. Autoridades tentam organizar a retirada de cerca de 1 mil pessoas enquanto a lava avança em direção a casas isoladas nas montanhas.

Um rio de lava deslizou em direção a algumas casas na vila de El Paso, onde o prefeito, Sergio Rodriguez, disse que 300 pessoas em perigo imediato foram retiradas de suas casas e enviadas para o campo de futebol. Estradas foram fechadas devido à erupção e as autoridades incitaram os curiosos a não se aproximarem da área.

Autoridades espanholas alertaram sobre a possibilidade de erupção do Cumbre Vieja durante a semana, quando foi registrado um aumento da atividade sísmica na ilha de La Palma. No sábado, 18, o Instituto de Vulcanologia das Ilhas Canárias identificou vários tremores de terra de baixa intensidade - o maior deles alcançou o nível 4 na escala Richter.

O interesse do público brasileiro pelo vulcão espanhol cresceu durante a semana, após postagens enganosas sobre o Cumbre Vieja alertarem sobre um possível tsunami na Costa brasileira em caso de erupção. Nas redes sociais, as menções ao tema geraram mais de 420 mil interações no Facebook entre quinta e sexta-feira, de acordo com a ferramenta CrowdTangle.

Alguns dos posts analisados pelo Estadão Verifica citavam a possibilidade de que ondas gigantescas atingissem cidades litorâneas no Nordeste, Sudeste e Sul do País. As publicações não mencionavam quão pequena é a chance de um tsunami no Brasil.

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, viajará neste domingo para a ilha de La Palma, anunciou seu gabinete. "Diante da situação gerada na ilha de La Palma, o presidente do Governo adiou a viagem prevista para hoje a Nova York" para participar da Assembleia Geral da ONU, "e se deslocará nesta mesma tarde às Canárias para acompanhar a evolução dos acontecimentos", informou o serviço de imprensa do governo espanhol em um comunicado.

La Palma, com uma população de 85.000 habitantes, é uma das oito ilhas do arquipélago das Ilhas Canárias na costa oeste da África. No ponto mais próximo da África continental, eles estão a 100 quilômetros do Marrocos. A última erupção no arquipélago espanhol foi registrada em 2011, debaixo d'água, na ilha de El Hierro./AFP e AP