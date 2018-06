Vulcão entra em erupção na Nova Zelândia

As cinzas vulcânicas caíram perto do Monte Tongariro, localizado na região central da Ilha Norte, na noite desta segunda-feira. O instituto de pesquisas neozelandês GNS Science emitiu código vermelho para aviação, o nível mais alto da escala, para aeronaves que circulam na região.

A Gerência de Emergências e o Ministério da Defesa Civil aconselhou moradores das cinco comunidades próximas para que fiquem em locais fechados e protejam os olhos, boca e nariz caso entrem em contato com as cinzas.

O Monte Tongariro é um dos três vulcões do Parque Nacional Tongariro e sua erupção, nesta segunda-feira, foi a primeira em várias décadas

A Nova Zelândia está localizada no chamado Anel de Fogo do Oceano Pacífico e registra frequentemente atividade sísmica. No ano passado, um terremoto na cidade de Christchurch, nas Ilha do Sul, matou 185 pessoas e destruiu boa parte do centro da cidade. As informações são da Associated Press.