Vulcão entra em erupção na região central da Indonésia

JACARTA - Um vulcão situado na região central da Indonésia entrou em erupção nesta quinta-feira, 14, expelindo lava e uma coluna de fumaça que subia por centenas de metros, informou um funcionário da Defesa Civil local.

Os moradores da região fugiam às pressas em meio à erupção, mas não havia informações iniciais sobre vítimas.

Brian Rulrone, funcionário da Defesa Civil indonésia, disse que a primeira explosão do vulcão ocorreu às 22h46 locais de hoje (12h46 no horário de Brasília). Milhares de pessoas que habitam a encosta do Monte Lokon começaram a fugir logo a seguir. Uma segunda erupção foi registrada pouco depois da meia-noite local.

O Monte Lokon situa-se no norte da província de Sulawesi e é um dos 129 vulcões ativos da Indonésia. A última erupção do vulcão ocorreu em 1991.

