Vulcão entra em erupção no Extremo Leste da Rússia Um vulcão, que entrou em erupção no extremo leste da Rússia, está enviando colunas de gás e cinzas no céu e criando um lago de lava. No entanto, o vulcão Plosky Tolbachik está localizado na península Kamchatka, a centenas de quilômetros das áreas residenciais mais próximas.