O vulcão Villarrica, no sul do Chile, entrou em erupção nesta terça-feira, 3, a cerca de 750 km da capital Santiago. A erupção do Villarica, um dos vulcões mais ativos do país, provocou a retirada de 3 mil pessoas que viviam próximo dali.

Assista ao vídeo sobre o imponente vulcão Vilarrica, que assusta e encanta quem vai a Pucón, no sul do Chile: