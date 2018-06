Vulcão entra em erupção no sul do Chile e força a retirada de 1.500 pessoas

O Serviço Nacional de Mineração e Genealogia emitiu um alerta, impedindo o acesso à área próxima ao vulcão, que fica perto das cidades de Puerto Varas e Puerto Montt, pouco mais de mil quilômetros ao sul da capital do país, Santiago.

"Foi uma surpresa para nós", disse Alejandro Verges, diretor regional de emergência da região de Los Lagos, onde a erupção acontece. Segundo ele, o Calbuco não estava sob nenhum tipo especial de observação.

O Ministério da Educação cancelou aulas nas comunidades próximas ao vulcão e pelo menos três voos para Puerto Montt foram cancelados. A última erupção do Calbuco havia ocorrido em 1972. O vulcão é considerado um dos três mais potencialmente perigosos entre os 90 ativos no país.

O Villarica, um dos vulcões mais ativos da América do Sul, entrou em erupção no sul do Chile no mês passado, levando as autoridades a retirar milhares de pessoas da área. O ministro do Interior, Rodrigo Peñailillo, disse que a erupção atual é claramente maior, por isso as medidas tomadas terão de ser maiores e mais rápidas. O ministro disse que o governo estava enviando água, para a eventualidade de esse recurso ficar contaminado pelas cinzas. Além disso, policiais e militares foram enviados à área para garantir a segurança e ajudar na retirada das pessoas. Fonte: Associated Press.