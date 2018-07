Vulcão Etna volta a entrar em erupção na Itália

Texto atualizado às 16h06

SICÍLIA, ITÁLIA - Os municípios na província de Catânia, no leste da Sicília, poderão declarar estado de emergência no sábado, porque o vulcão Etna entrou em erupção e está expelindo cinzas e lava nesta sexta-feira, 13, informou o Giornale di Sicilia.

Segundo os prefeitos de cidades da região, a lava não ameaça os municípios, mas as cinzas estão cobrindo os prédios e os campos perto da montanha. Maior vulcão ativo da Europa, o Etna começou a entrar em erupção no começo de abril.

A cratera surgiu em 1971 e tem sido a mais ativa nos últimos anos. Nas últimas erupções, chegou a danificar propriedades, mas por não ter grande intensidade, nunca causou mortes.

Esta é a sexta erupção do monte Etna apenas neste ano. No começo de abril, após uma hora e meia expelindo fumaça, o vulcão tingiu o céu da região de laranja por conta da lava incandescente e das cinzas. Na ocasião, as cinzas caíram sobre áreas desabitadas próximas ao vulcão e não provocaram a interrupção do tráfego aéreo do aeroporto mais próximo, em Catania.

Com Agência Estado