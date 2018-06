Vulcão explode e lança cinzas e pedras no Equador

Segundo o instituto de geofísica do Equador, a explosão ocorreu por volta das 18h10 de sexta-feira no horário local e foi seguida por uma segunda explosão de quatro minutos. O vulcão de mais de cinco metros de altura que fica a 140 quilômetros de Quito já havia tido uma erupção em fevereiro, a qual afetou um terço das províncias do Equador e fechou um aeroporto regional.

O Tungurahua vem tendo erupções esporádicas deste 1999. Em 2006, uma nuvem de cinzas matou quatro pessoas e deixou dois desaparecidos. Fonte: Associated Press.