Vulcão havaiano destrói dezenas de casas e obriga a retirada de moradores

Associated Press

O vulcão Kilauea, no Havaí, destruiu 26 casas e expeliu lava no ar por centenas de metros, deixando os moradores evacuados sem saber quanto tempo eles ficarão desabrigados.

Em números revisados no domingo, 06, autoridades do Condado do Havaí dizem que outras quatro estruturas não especificadas foram cobertas pela lava.

Eles disseram que as casas destruídas estavam localizadas na subdivisão de Leilani Estates, onde a rocha derretida, o gás tóxico e o vapor vazam através de aberturas no solo criadas pelo vulcão.

Alguns dos mais de 1.700 moradores que foram evacuados foram autorizados a retornar brevemente para pegar medicamentos, animais de estimação e itens de primeira necessidade.

As autoridades dizem que poderão fazê-lo todos os dias até novo aviso, já que as equipes de monitoramento fazem o levantamento de quais áreas são seguras. /AP