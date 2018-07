Vulcão Hudson expele cinzas e pode entrar em erupção

O vulcão Hudson lançou três grandes colunas de fumaça e cinzas que formaram uma nuvem nesta sexta-feira, ameaçando uma erupção muito maior que deixou em alerta as autoridades no Chile e na Argentina. Funcionários chilenos já retiraram 119 moradores da encosta e outras pessoas que vivem nas imediações se preparam para fugir, enquanto a neve e o gelo derretidos fizeram o rio Aysen transbordar.

As cinzas e a fumaça saem de três crateras, em uma circunferência de 200 a 500 metros, e com terremotos abalando a montanha, uma grande erupção poderá ocorrer em horas ou dias, disse o Serviço Nacional de Geologia do Chile. Uma coluna de fumaça e cinzas se espalhou na direção sudeste, rumo à Argentina.

O vulcão Hudson entrou em erupção pela última vez em 1991, quando suas cinzas cobriram parte da patagônia chilena e mataram 1,5 milhão de ovelhas no lado argentino dos Andes. O vulcão patagônico fica 1.600 quilômetros ao sul da capital Santiago e 750 quilômetros ao sul do vulcão Cordon Caulle, que há meses entrou em erupção e levou ao cancelamento de centenas de voos na América do Sul.

A cidade chilena de Coihayque é a mais próxima do vulcão Hudson. No lado argentino da fronteira, as cidades de Los Antiguos e Perito Moreno estão se preparando para o pior. Em um cenário ruim, ventos poderão levar as cinzas de uma grande erupção para o norte do continente e cortar novamente as rotas aéreas.

As informações são da Associated Press.