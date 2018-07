Vulcão Hudson pode entrar em erupção no Chile O governo do Chile ordenou a retirada de 97 moradores que vivem em um perímetro de 40 quilômetros ao redor do vulcão Hudson, no sul, ante indícios de que uma erupção pode estar a caminho. O ministro do Interior, Rodrigo Hinzpeter, disse que as 97 pessoas serão retiradas de três pequenos municípios porque "não podemos descartar uma erupção do Hudson".