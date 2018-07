Vulcão indonésio Monte Lokon registra duas erupções

As cerca de 5.200 pessoas que vivem perto da cratera deixaram suas casas nos últimos dias e estão abrigadas em escolas, mesquitas ou outros abrigos perto da base da montanha. Mais de 33 mil pessoas vivem nas encostas do Monte Lokon, produzindo cravo e café na área fértil.

Nenhum dano ou pessoa ferida foi registrado hoje após as erupções, disse Sutopo Purwo Nugroho, porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres. Uma pessoa morreu de ataque cardíaco durante a evacuação, na semana passada. Alguns moradores de Manado, a capital provincial de Sulawesi do Norte, localizada a 16 quilômetros a leste do Monte Lokon, reclamaram de problemas respiratórios causados pela fumaça e pelas cinzas.

O Monte Lokon é um dos 129 vulcões em atividade na Indonésia. Uma grande erupção em 1991 matou um montanhista suíço e forçou milhares de pessoas a deixar suas casas. A Indonésia, um vasto arquipélago com 240 milhões de habitantes, sofre com terremotos e vulcões porque está localizada ao longo do chamado "anel de fogo", uma linha de falhas geológicas no Oceano Pacífico. As informações são da Associated Press.