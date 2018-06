Vulcão Kilauea põe cidade em estado de alerta no Havaí

O deslocamento da lava do Vulcão Kilauea, no Havaí, na direção da cidade de Pahoa, tem preocupado autoridades e moradores. O lugar tem cerca de mil habitantes e está na rota de destruição do vulcão desde junho, quando o magma começou a se espalhar.

Escolas tiveram as aulas suspensas e 50 famílias entraram em alerta para uma possível retirada. O diretor da Defesa Civil do Condado do Havaí, Darryl Oliveira, informou que a lava estava a 146 metros da principal estrada de acesso a Pahoa.

Barricadas foram montadas e a Guarda Nacional passou a patrulhar a região em tempo integral. Até ontem, não havia registro de vítimas. O cemitério e uma cabana foram tomados pela lava, que provoca incêndios à medida que se desloca. A chuva dispersou parte da fumaça.

Nascido no Havaí, o presidente Barack Obama declarou ontem o rio de lava um "desastre de grandes proporções". Segundo a Casa Branca, a declaração tem efeito para liberar verbas federais e ajudar a proteger as comunidades locais do avanço da lava. / AP, REUTERS e NYT