Vulcão na ilha Anak Krakatau deixa Indonésia em alerta

O Anak Krakatoa, que significa "Filho de Krakatoa", surgiu em 1930, resultado das mesmas forças tectônicas que causaram a erupção do antigo Krakatoa, em 1883, que matou cerca de 36 mil pessoas.

O especialista em vulcões do governo Surono (que como muitos indonésios possui só o primeiro nome) pediu que os moradores da região permaneçam calmos. A área em alerta é aquela dentro de um raio de 1 km em torno do vulcão. De acordo com Surono, a atividade vulcânica diminuiu. As informações são da Associated Press.