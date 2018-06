Vulcão na Indonésia começa a expelir lava

Na tarde de segunda-feira o monte liberou o primeiro de vários fluxos de lava, que continuaram a aumentar a frequência nesta terça-feira e caíram a uma distância de mais de 2 quilômetros do topo do monte, segundo a Agência Nacional para o Gerenciamento de Desastres.

O derramamento de lava foi acompanhado por erupções de cinzas e nuvens de gás, enquanto vários tremores abalaram a área, sendo que um deles durou cerca de cinco minutos.

A agência disse que os ventos levaram as nuvens de cinzas para o leste e para o sul, longe da terceira maior cidade do país, Medan. A agência também pediu que as famílias que foram retiradas de suas casas não retornem a uma distância de cinco quilômetros da montanha. Fonte: Associated Press.