Vulcão na Indonésia continua em atividade

Mais de 500 residentes da ilha de Palue, que anteriormente haviam se recusado a deixar a zona de exclusão em torno do vulcão, foram transferidos para a vizinha ilha das Flores, informou Mutiara Mauboi, autoridade no posto de comando do desastre.

Os corpos de suas crianças que estão entre os seis mortos pela lava ainda não foram encontrados.

"As buscas foram encerradas. A principal atividade agora é a evacuação", afirmou Mauboi. "Todos os residentes das oito vilas de Palue estão sendo removidos gradualmente."

As erupções foram menores nesta segunda-feira, mas o potencial de perigo continua elevado porque o vulcão continua a liberar fumaça, informou especialista do governo em vulcões, Surono, que usa apenas um nome como a maioria dos indonésios.

Lava e cinza cobriu grande parte de Palue, uma ilha ao leste da província de Nusa Tenggara, com apenas quatro quilômetros de área. "A montanha Rokatenda continua em alerta máximo", afirmou Surono. "Não houve declínio significativo na atividade."

As seis vítimas estão entre os residentes que se recusaram a sair do local quando a zona de segurança foi estabelecida. Muitos acreditam que os velhos costumes exigeM sua presença para manter a lava longe das vilas.

Durante as erupções passadas nos anos 1930, a lava seguiu em direção ao sul, desta vez ela se moveu em direção ao norte, onde ficam as praias e as pessoas estavam dormindo.

Rokatenda é um dos 129 vulcões mais ativos na Indonésia, um arquipélago com mais de 17 mil ilhas que abriga 240 milhões de pessoas. O país é propenso a atividade de terremotos e vulcões porque está situado no Anel de Fogo do Pacífico. Fonte: Associated Press.