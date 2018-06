"Os moradores deixaram suas casas voluntariamente após a erupção, declarou o porta-voz. De acordo com ele, autoridades locais, as forças armadas e a polícia estão no local ajudando as pessoas que tiveram que fugir. A ultima vez que Sinabung entrou em erupção foi em setembro de 2010. Antes disso, o vulcão havia ficado dormente por cerca de cem anos. Fonte: Dow Jones Newswires.