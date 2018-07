Vulcão na Indonésia expele cinzas e fumaça

O monte Lokon, localizado na ilha de Sulawesi, esteve dormente por anos, mas voltou à vida na semana passada. Uma série de explosões na quinta e na sexta-feira deixaram uma pessoa morta - uma mulher que sofreu ataque cardíaco ao fugir.

Mas Surono, um especialista do governo que usa apenas um nome, disse que a erupção de domingo liberou o maior volume de energia até agora, expelindo fuligem e outros materiais a uma altura de 3.500 metros. "Esperamos que isso tenha ajudado a aliviar a pressão que se acumulava e que agora começaremos a ver uma redução da atividade", disse ele. "Mas ainda é muito cedo para saber."

Mais de 33 mil pessoas vivem perto do monte Lokon, aproveitando o solo fértil para produzir cravo e café. O Lokon é um dos cerca de 129 vulcões ativos na Indonésia. Sua última grande erupção em 1991 matou um suíço que realizava caminhadas pelo local e forçou milhares a deixarem suas casas. As informações são da Associated Press.