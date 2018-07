Vulcão Nevado del Ruiz pode entrar em erupção Geólogos da Colômbia estão monitorando com atenção o vulcão Nevado del Ruiz, que passou a emitir uma coluna de vapor. A região onde está o vulcão, no oeste da Colômbia, teve um aumento na atividade sísmica desde meados de fevereiro. Até agora as autoridades não ordenaram a retirada de moradores de cidades próximas à montanha, informou a Direção Nacional para a Gestão de Riscos. Mesmo assim, os geólogos já classificam a atividade sísmica no Nevado del Ruiz em nível laranja, ou II, o que indica uma "erupção possível no prazo de dias ou de semanas".