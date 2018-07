Vulcão Popocatépetl tem atividade intensa no México

CIDADE DO MÉXICO - O vulcão Popocatépetl arremessou nesta quinta-feira, 19, fragmentos de uma pedra por um quilômetro no céu. Oficiais mexicanos alertaram para o risco de maiores explosões.

O Popocatépetl, localizado no sudeste da Cidade do México continuou produzindo cinzas, fumaça e vapor d'água nesta quinta-feira. O chão em volta à região do vulcão sofreu tremores, de acordo com o Centro Nacional de Prevenção de Desastres.

As cinzas arenosas de erupções podem provocar danos a carros, bloquear tubulações e danificar plantações.

Nesta semana, autoridades mexicanas elevaram o alerta para o vulcão Popocatépetl devido à sua intensa atividade.