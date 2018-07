Vulcão provoca cancelamento de voos na África A erupção do vulcão Nabro, localizado na Eritreia, continuou hoje, embora sua intensidade tenha sido reduzida. O porta-voz da empresa aérea Ethiopian Airlines disse que a nuvem de cinzas do vulcão do leste da África forçou o cancelamento de voos e que as cinzas chegaram ao Egito e ao Sudão. Segundo Getachew Tesfa, voos para a capital do Sudão, Cartum, para o Djibuti e para o norte da Etiópia foram cancelados hoje, mas que outros voos foram realizados.