Vulcão provoca fuga em massa no sul do país Uma erupção do Vulcão de Fogo, na Guatemala, um dos mais ativos do mundo, fez com 10,6 mil moradores deixassem suas casas até ontem, quando o fenômeno perdeu força. Segundo o governo, não havia segurança para que elas voltassem às residências. Na quinta-feira, as autoridades determinaram a retirada de 33 mil habitantes de cidades e vilarejos do entorno da erupção. Os rios de lava viraram atração turística ontem na cidade colonial de Antigua, localizada a cerca de 15 quilômetros do vulcão.