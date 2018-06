Vulcão Ubinas lança cinzas sobre povoados vizinhos

A queda das cinzas foi imperceptível para a população porque as partículas são microscópicas. Mesmo assim não se descarta que pessoas sensíveis possam apresentar alergias, informou comunicado do Observatório de Vulcões do Peru.

Na quinta-feira passada, o governo decidiu realizar uma evacuação preventiva de 4 mil pessoas e 30 mil animais que vivem em zonas rurais próximas do vulcão, cerca de 824 quilômetros ao sudeste de Lima.

O vulcão exalou gases e cinzas em abril, mas até agora não houve nenhuma erupção de lava, de acordo com o Observatório de Vulcões do Peru. Fonte: Associated Press.