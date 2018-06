Wal-Mart violou direitos de funcionários, diz Comitê

O conselho geral da instituição afirma que algumas das alegações merecem atenção, inclusive aquelas que culpam o Wal-Mart por ameaças e demissões de empregados envolvidos em greves e protestos considerados legais.

A empresa negou as acusações. "Nós discordamos dessa posição", disse o porta-voz Kory Lundberg. "Esse é apenas um passo processual e nós vamos buscar nossas opções para defendermos o grupo porque acreditamos que nossas ações foram legais e justificadas", ele acrescentou.

O desentendimento entre a Wal-Mart e o sindicato dos trabalhadores do setor comercial e de alimentos se intensificou no ano passado, na época do feriado de Ação de Graças, quando os funcionários organizaram uma greve. Em novembro, a empresa apresentou uma acusação na NLRB para impedir os trabalhadores de protestar em frente às lojas no feriado e conseguiu chegar a um acordo com o sindicato. Fonte: Dow Jones Newswires.