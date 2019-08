Secretária de Justiça assume governo de Porto Rico após renúncia de Rosselló

MIAMI - A secretária de Justiça de Porto Rico, Wanda Vázquez, prestou juramento nesta quarta-feira, 7, como governadora, depois de a Justiça considerar inconstitucional a posse do anterior chefe de governo, o advogado Pedro Pierluisi, ampliando a crise no território dos Estados Unidos.

LEIA TAMBÉM > Furacão político deixa sequelas em Porto Rico

Pierluisi havia assumido o cargo depois de Ricardo Rosselló renunciar por causa de protestos, acusações de corrupção e a polêmica criada pela divulgação de conversações suas com assessores nos quais eles zombam de homossexuais e das vítimas do furacão Maria.

Vázquez, que era a próxima na linha de sucessão atrás de Rosselló, havia manifestado seu desinteresse pelo cargo, mas, após saber da decisão judicial contra Pierluisi, voltou atrás e disse que acataria a lei.

Rosselló nomeou Pierluisi de última hora como secretário de Estado antes de deixar o cargo. Mas sua nomeação não tinha sido aprovada pelo Senado, que estava em recesso. Rosselló saltou esta prerrogativa, amparando-se em uma emenda de 2005 de uma lei de 1952 e Pierluisi assumiu o governo. Ambos pertencem ao Partido Novo Progressista, que defende a anexação de Porto Rico como o 51.º Estado dos Estados Unidos.

Ao deliberar esta semana, o Senado deixou a decisão sobre o questionado governo de Pierluisi nas mãos do Tribunal Supremo.

Dias antes do chamado escândado “chatgate”, seis funcionários do governo tinham sido acusados de desviar os recursos destinados à recuperação dos furacões Irma e Maria. Porto Rico já sofria uma grave crise fiscal e havia declarado a bancarrota em maio de 2017, com uma dívida de US$ 70 bilhões.

Com 3,2 milhões de habitantes, Porto Rico é um território americano no Caribe e tem um delegado com voz, mas sem voto na Câmara de Representantes dos EUA. / AFP