Warren Buffett defende estratégia de redução de custos do 3G Capital

A uma plateia de investidores, Buffett disse que nunca defendeu as empresas que empregam mais pessoas do que o necessário, logo apoia a decisão do 3G Capital. A Berkshire e o fundo brasileiro se uniram para comprar empresas como a H.J. Heinz e a canadense Tim Hortons. Agora, elas se unem para tentar adquirir a Kraft Foods.

Um dos acionistas presentes no evento questionou a ética do 3G Capital na redução de custos, já que a Berkshire é conhecida por deixar os negócios praticamente intocados após as aquisições. Buffett, por outro lado, disse que o 3G é melhor que a Berkshire em algumas coisas e que novos negócios devem ser feitos no futuro.

Buffett também defendeu a Clayton Homes, subsidiária da Berkshire no ramo imobiliário. Em reportagens recentes, a empresa foi acusado de usar táticas predatórias ao conceder empréstimos, com juros mais altos do que os créditos oferecidos tradicionalmente no setor. Buffett disse que a maior parte das hipotecas permanece sob tutela da empresa, de modo que ela perderia dinheiro se os clientes não conseguissem arcar com as dívidas. Segundo ele, somente 3% dos empréstimos da Clayton Homes passam por calote anualmente. Fonte: Associated Press.