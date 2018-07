Washington celebra triunfo com discrição

WASHINGTON - Poucas horas depois de confirmada a morte do ditador da Líbia, Muamar Kadafi, o presidente dos EUA, Barack Obama, tratou de envernizar a celebração americana. Ciente dos riscos de conflitos tribais no país, Obama discretamente condicionou a cooperação dos EUA ao empenho do governo de transição líbio em construir um modelo democrático e em conduzir eleições justas e livres.

"Hoje, podemos definitivamente dizer que o regime de Kadafi chegou ao fim. Um dos mais longevos ditadores não existe mais. Vocês venceram a revolução", afirmou Obama, parabenizando os líbios pelo término desse "longo e doloroso capítulo" de sua história. "A sombra da tirania foi eliminada. E, com essa enorme promessa, o povo líbio tem a grande responsabilidade de construir uma Líbia inclusiva, tolerante e democrática, que se destaque como a reprimenda final à ditadura de Muamar Kadafi."

Obama assegurou não ser esse um caminho curto e fácil. Mas lembrou que há um ano era impossível imaginar a libertação da Líbia. Como prenúncio do próximo passo da primavera árabe, Obama apostou na queda do presidente da Síria, Bashar Assad. Seu porta-voz, Jay Carney, confirmou essa interpretação.

"Para a região, os eventos de hoje provam ainda mais que o regime de um mão de ferro inevitavelmente chega a um fim", disse Obama. "Por todo o mundo árabe, cidadãos levantaram-se para reclamar seus direitos. Jovens repreendem poderosamente a ditadura. E aqueles líderes que tentam negar a dignidade humana fracassam", completou.

Reação

A resposta da secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, ao saber da morte de Kadafi, foi mais espontânea: "Uau!". Anteontem, em visita surpresa a Trípoli, ela ofereceu a ajuda americana ao Conselho Nacional de Transição (CNT), que assumiu o poder interinamente desde a tomada de Trípoli há dois meses, e declarou publicamente sua esperança de ver Kadafi "morto ou capturado".

Ontem de manhã, Hillary preparava-se para uma coletiva de imprensa em Cabul, no Afeganistão, quando assustou-se ao ler na tela de seu telefone celular a notícia sobre a prisão e provável morte de Kadafi. "Uau! Notícia sem confirmação sobre a captura de Kadafi. Não confirmada. Não confirmada", afirmou, abrindo um amplo sorriso. "Recebemos um monte dessas (notícias) antes. Ele foi capturado um par de vezes", disse, duvidando a princípio da informação, como mostraram imagens da rede de televisão americana CBS News.

Cautela. Ao contrário de Hillary, o vice-presidente americano, Joe Biden, preferiu mostrar-se um pouco mais cauteloso em relação à transição política da Líbia, ao final dos 42 anos de ditadura de Kadafi. O país, conforme afirmou em Plymouth, "terá uma chance".

Igualmente menos festivo, o senador republicano John McCain, concorrente de Obama na eleição de 2008, advertiu para a necessidade de os EUA e a Europa aprofundarem seu apoio à Líbia. "Esse foi apenas o primeiro passo da revolução líbia", afirmou.