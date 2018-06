Washington contradiz seu retrato de uma Al-Qaeda enfraquecida

Essa foi apenas uma de várias declarações de Obama e membros de seu governo que subestimaram a capacidade de grupos ligados à rede terrorista. Ao menos durante os dois últimos anos, Washington procurou tranquilizar os americanos afirmando que a Al-Qaeda estava "em fuga", enquanto especialistas advertiam sobre as filiais semiautônomas que têm causado destruição no Norte da África, no Iêmen, no Iraque e na Síria.

"As medidas que o governo está tomando agora são profundamente contraditórias com o retrato da força da Al-Qaeda que o governo vem pintando", disse Daveed Gartenstein-Ross, da Foundation for Defense of Democracies. Washington tem tratado com sigilo as informações que levaram às recomendações sobre restrições a viagens e ao fechamento de embaixadas, mas uma autoridade iemenita disse, no domingo, que haviam sido interceptadas "ordens claras" do líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, a Nasir al-Wuhayshi, chefe da filial no Iêmen, para realizar um ataque.

Na campanha presidencial no ano passado, Obama se vangloriou da morte de Osama bin Laden, como um sinal de que, embora os EUA devessem se manter vigilantes, "a verdade é que a Al-Qaeda é está muito mais fraca" do que quando assumiu. Em fevereiro, o presidente chamou a Al-Qaeda de "uma sombra do que era" e disse que a ameaça colocada por suas filiais não requereria uma mobilização militar americana em larga escala.

Críticos dessas visões otimistas dizem que o governo Obama estava buscando um enfoque positivo sobre guerras sangrentas que muitos consideravam inconclusas. "Isso chama-se política. Sabiam que não é verdade," disse Aaron Zelin, que pesquisa organizações militantes para o Washington Institute for Near East Policy. / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK