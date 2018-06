Washington e Pequim buscam renovar relações A secretária de Estado Hillary Clinton disse ontem que EUA e China estão tentando mudar a relação de confronto entre as duas maiores potências do mundo. "Nenhum de nós pode se dar o luxo de olhar o mundo por antigas lentes, seja o legado do imperialismo, a Guerra Fria ou a política do balanço de poder", disse Hillary após dois dias do Diálogo Estratégico e Econômico entre os dois países. "Estamos tentando construir uma relação que permita às duas nações prosperarem sem competição doentia, rivalidade ou conflito."