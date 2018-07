Washington envia embaixador de volta a Damasco Um alto funcionário da administração do presidente dos Estados unidos, Barack Obama, disse que Washington está enviado novamente seu embaixador na Síria, Robert Ford, a Damasco, após o diplomata ter sido retirado em 22 de outubro da capital síria em meio a demonstrações de hostilidade. Ford volta à capital síria nesta terça-feira. Segundo o governo americano, a presença de Ford em Damasco é importante por objetivos políticos dos EUA e para que ele sirva como testemunha da violência que acontece no país do Oriente Médio. A Síria respondeu aos EUA em outubro com medida semelhante e chamou de volta seu embaixador em Washington.