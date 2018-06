Washington enviará cerca de 5 mil mísseis O governo americano fornecerá para as tropas do Iraque cerca de 5 mil mísseis Hellfire para serem utilizados na luta contra o grupo jihadista Estado Islâmico. Ao custo de US$ 700 milhões, o armamento será entregue completo - com simuladores e plataformas de lançamento. O equipamento é padrão das Forças Armadas dos EUA, para disparos de helicópteros, drones ou posições em terra.