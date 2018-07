Washington estuda perdoar dívida do Egito A administração de Barack Obama aproxima-se de um acordo com o novo governo do Egito para perdoar US$1 bilhão das dívidas do país. O acerto faz parte de um pacote de auxílio internacional para acelerar a transição para a democracia no Egito. Correndo risco de perder influência e oportunidades de negócios na região para países como a China, Washington retomou esforços para regulamentar a ajuda.