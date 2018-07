Washington: polícia prende integrantes do 'Ocupe' A polícia prendeu cerca de duas dúzias de manifestantes em um acampamento anti-Wall Street, em Washington no domingo. As detenções ocorreram após os ativistas erguerem, ilegalmente, um abrigo de madeira durante a noite, levando a um impasse que durou nove horas. Policiais a pé e a cavalo foram enviados para a Praça McPherson, local tomado por ativistas desde setembro. Com a chegada da polícia, vários manifestantes subiram no teto do abrigo.